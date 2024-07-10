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Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu

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Gazeteci Nagehan Alçı, geçen yıl boşandığı Rasim Özan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını belirterek "Kaç gece Rasim'in öfkesi dinmiyordu, elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum" dedi. Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Kütahyalı cephesinden "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu" açıklaması geldi.

Gazeteci Nagehan Alçı ile eşi Rasim Özan Kütahyalı 3 Ekim 2023'te anlaşmalı boşanmıştı. Nagehan Alçı geçen gün evliliğinde gördüğü şiddetin detaylarını anlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden de bir açıklama geldi.

"BOĞAZIMA YAPIŞTI, NEFES ALAMIYORDUM"

17 Kasım 2017'de eski eşinin kendisini boğmaya kalkıştığını söyleyen Alçı, "Boğazıma yapıştı. Tavana bakıyorum, nefes alamıyorum. Herhalde ölmeme 5-10 saniye kalmıştı. Rasim'in öfkesi dinmiyordu. Kaç gece elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye bekledim. Kapıları çarpıyor. Çocuklar uyanmasın diye sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamıyordum. Kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu. Benden habersiz ortak hesabımızdan para çekip ev aldı. Kız arkadaşı ile oturdu" diye konuştu.

"KAFAMI KESSELER KONUŞMAM"

Nagehan Alçı'nın gündem olan bu açıklamalarına Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi. Eski eşi hakkında konuşmak istemediğini belirten Kütahyalı, "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ali :

Yahu ne kadar gereksiz insan varsa gündemde kalmayı başarıyor. Birisi de bu ROK!

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Ekrem Anlı:

Hayatta aklıma Nagehan Alçı'ya üzüleceğim gelmezdi tam da tahmin ettiğim gibi oldu ve hiç üzülmedim

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Uzman:

Beter ol nagihan çok üzüldüm geçmiş olsun :D

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ARSLANOĞLU Hakan:

ROK' tan sebep boşandılar.

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1
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