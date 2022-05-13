Muhammed Nur Nahya'dan Emine Erdoğan'ı kahkahaya boğacak taklit

Sanat camiasının kaldırılmasını talep ettiği gece müzik yasağının saati değişti. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirdi. Kararın ardından sanat camiasından ve muhalefet partilerinden peş peşe tepkiler geldi.

MÜZİK YASAĞINA GÖNDERME YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeyen sesiyle ünlenen Muhammed Nur Nahya isimli genç de bu konuyla ilgili bir video çekti. Çektiği videolarla sık sık adından söz ettiren ve izleyenleri gülümseten Nahya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evindeki ofisinde müzik dinlemek istemesiyle başlayan son paylaşımında, müziğe eşlik eden Erdoğan bir müddet sonra müzik yayını kesilince yardımcısına "Ne oldu?" diye soruyor.

BEĞENİ TOPLADI

Yardımcısının "Efendim, müzik yasağı başladı" ifadesine Erdoğan, "Oğlum mekanda mıyız? Evimizdeyiz" diye yanıt veriyor. Yardımcısı ise Erdoğan'a, "Efendim, evde de Emine Hanım yasak koydu" diyor. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu yasaklarla başımız dertte" diyerek kulaklıkla müzik dinlemeye başlıyor. Paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

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