Muğla'da Yük Asansörü Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde 82 yaşındaki kadının bindiği yük asansörünün halatı koptu. Sepetle birlikte yere düşen kadın hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde yük asansörüne binen kadın, halatın kopması sonucu yaşamını yitirdi.
ASANSÖRÜN HALATI KOPTU
Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi'nde 82 yaşındaki Gülşen Demirbaş, apartmanın dışındaki yük asansörünü kullanmak istedi. Asansöre binen Demirbaş, yukarı doğru hareket eden asansör halatının kopması sonucu sepetle yere düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam