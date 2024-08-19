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Milyoner'de 16 yaşındaki yarışmacı! Hikayesi Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi şaşırttı

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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan, hikayesiyle hem ekran başındakileri hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının son yayınlanan bölümüne 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan isimli yarışmacı damga vurdu.

KENDİNE AİT ŞİRKETİ VAR

Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan, mahkeme kararıyla şirket açma yetkisi aldığını belirtti. Kendine ait bir şirketi bulunan yarışmacıya beşinci soruda, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" diye soruldu.

BEŞİNCİ SORUDA ELENDİ

'-A - Orhan B - Selim C - Murad D - Süleyman' şıklarının olduğu soruda genç yarışmacı zaman kaybetmeden 'D' yanıtını verdi. Ancak sorunun doğru cevabının 'A' şıkkı olduğu görüldü. 16 yaşındaki Çalışan, elenerek yarışmadan beş bin TL ile ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Kenan İmirzalıoğlu Atv Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

Kartal Doğan:

Ben 16 yaşımdayken utancımdan kızlarla bile konuşamıyordum çocuk mahkemeye gidip yetki alıp şirket açmış ya la :))

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Ünsal Erol:

16 yaşına kadar başa baş gidiyor idik sonra çocuk beni ezdi geçti başarılar genç adam

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Rasim Karakaya:

Büyük gibi konuşmak, olgun tutum ve davranış, büyükler gibi yaşamak, daha 16 yaşında şirket kurmak... Bunlar 16 yaşın hali değil. Daha çocukluğunu ve ergenliği yaşayamadan yetişkinliğe atlamış. İlerde 40 larında çocukluk ve ergenliği yaşar. HAtta bocalayabilir. Herşey zamanında güzel.

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BS:

şehzade orhan'ı ikinci olarak düşündü herhalde. halbuki o padişah değildi yalnızca şehzadeydi

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varkaran gül:

o yaşta parayı nerden buldun da şirket kurdun tosuncuk vardı ona da şirket kurdurmuşlardı

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Arkadaşlar Kanalıma Hoşgeldiniz:

Daha çok yolun başında ama şimdiden kendi yolunu çizmiş geleceğimizin güzide gençlerinden maşallah yolun açık olsun

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