Milyoner'de 16 yaşındaki yarışmacı! Hikayesi Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi şaşırttı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının son yayınlanan bölümüne 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan isimli yarışmacı damga vurdu.

KENDİNE AİT ŞİRKETİ VAR

Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan, mahkeme kararıyla şirket açma yetkisi aldığını belirtti. Kendine ait bir şirketi bulunan yarışmacıya beşinci soruda, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" diye soruldu.

BEŞİNCİ SORUDA ELENDİ

'-A - Orhan B - Selim C - Murad D - Süleyman' şıklarının olduğu soruda genç yarışmacı zaman kaybetmeden 'D' yanıtını verdi. Ancak sorunun doğru cevabının 'A' şıkkı olduğu görüldü. 16 yaşındaki Çalışan, elenerek yarışmadan beş bin TL ile ayrıldı.