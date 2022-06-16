Mezuniyet kutlaması yaptıkları yat karaya vurdu, genç kızlar yere kapaklandı! O anlar kamerada
Haberler.com - Bilsay Özer - Yaşam
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Kiraladıkları yatta mezuniyet kutlaması yapan genç kızların görüntüleri viral oldu. Olacaklardan habersiz eğlenip o anları kayıt altına alan kızlar, yatın karaya vurması ile neye uğradıklarına şaşırdı.
Sosyal medyada paylaşılan videolar insanların ilgisini çekip gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde genç kızların mezuniyet kutlaması yaparken yaşadığı talihsiz kaza binlerce kişi tarafından izlendi.
NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR
Yaşanacak kazadan habersiz kutlama yapan genç kızlar aralarında eğlenirken yatın karaya vurmasıyla birlikte bir anda kendilerini yerde buldular. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, gençler yaşanan olayı "Yat limana çarptığında nasıl Allah'ımıza kavuşuyoruz izleyin" notuyla paylaştı.