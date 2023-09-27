Mevlit Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı

Mevlit Kandili dolayısıyla Havza Belediyesince vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler ekipleri tarafından Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde Kevser Camisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Zeki Kurt vatandaşların kandillerini kutlayarak, "Kandiller; sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yegane zaman dilimleri. İki cihan peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken onun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz" dedi. - SAMSUN