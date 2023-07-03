Merkezefendi Belediyesi'nden modern kapalı pazar yerleri

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Selçukbey, 1200 Evler ve Adalet Kapalı Pazar Yerleri hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, pazar yerlerinin esnaf ve vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapmalarını sağladığını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin ilk ve tek oyun otobüsü de hizmete sunuldu.

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Selçukbey, 1200 Evler ve Adalet Kapalı Pazar Yerleri hizmet vermeye devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Modern kapalı pazar yerlerimiz ile esnafımızın da hemşehrilerimizin de rahatlıkla alışveriş yapmalarını sağlıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nce ilçeye kazandırılan modern kapalı pazar yerleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Selçukbey Kapalı Pazar Yeri, 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri ve Adalet Kapalı Pazar Yeri ile hem pazar esnafına hem de vatandaşlara, kış ve yaz aylarındaki olumsuz hava şartlarından etkilenmeden rahatça alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

DENİZLİ'NİN İLK VE TEK OYUN OTOBÜSÜ

Sosyal sorumluluk projesi ile bakımı ve tasarımı Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan, haftanın belirli günlerinde mahallelerdeki pazar yerlerine giden, Denizli'de ilk ve tek olan 'Oyun Otobüsü'nde çocuklar oyun oynayıp sosyalleşirken aileleri de alışverişlerini rahatça yapabiliyor. Otobüsün içerisinde bir anaokulunda olması gereken faaliyet masaları, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, kitaplar, akıl oyunları, oyun hamurları gibi tüm eğitim araç ve gereçleri bulunuyor.