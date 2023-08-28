Haberler

Marmaris'te Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozburun Mahallesi önlerinde bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Yaşam

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bozburun Mahallesi Marmaris Muğla Yaşam Güncel Haberler

title