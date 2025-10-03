Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı
Bir markette müşteri ile kasiyer arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Müşteri, kasiyere arkadaşının ondan hoşlandığını söylerken kasiyer "Sevgilim var, adı Çağatay" cevabını verdi. Bu cevabı duyan genç, marketten koşarak çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan bir market görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde bir müşteri, kasiyere yaklaşarak "Bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşım sizden hoşlanmış da..." dedi.
"SEVGİLİNİZİN ADI NE?"
Kasiyer ise hiç tereddüt etmeden, "Sevgilim var" yanıtını verdi. Bunun üzerine müşteri, "Sevgilinizin adı ne?" diye sorunca kasiyer "Çağatay" cevabını verdi. Müşteri de "Tamam, selamlar..." diyerek uzaklaştı.
"ÇAĞATAY ŞANSLI ADAMMIŞ"
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kullanıcılar arasında esprili yorumlara neden oldu. Birçok kişi kasiyerin verdiği net cevabı alkışlarken, "Çağatay şanslı adammış" şeklinde paylaşımlar yapıldı.
