Haberler

Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı

Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı
Haber Videosu

Bir markette müşteri ile kasiyer arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Müşteri, kasiyere arkadaşının ondan hoşlandığını söylerken kasiyer "Sevgilim var, adı Çağatay" cevabını verdi. Bu cevabı duyan genç, marketten koşarak çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir market görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde bir müşteri, kasiyere yaklaşarak "Bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşım sizden hoşlanmış da..." dedi.

"SEVGİLİNİZİN ADI NE?"

Kasiyer ise hiç tereddüt etmeden, "Sevgilim var" yanıtını verdi. Bunun üzerine müşteri, "Sevgilinizin adı ne?" diye sorunca kasiyer "Çağatay" cevabını verdi. Müşteri de "Tamam, selamlar..." diyerek uzaklaştı.

"ÇAĞATAY ŞANSLI ADAMMIŞ"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kullanıcılar arasında esprili yorumlara neden oldu. Birçok kişi kasiyerin verdiği net cevabı alkışlarken, "Çağatay şanslı adammış" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sineğe çörek otu savunması! Mide bulandıran görüntüler belediye başkanını çıldırttı

Mide bulandıran görüntüler! Çörek otu diye savundu, başkan çıldırdı
Saran'ın tek bakışı yetti! Yedek futbolcuların buz kestiği anlar

Yedek futbolcuların buz kestiği anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.