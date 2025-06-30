Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı

Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
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Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
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Manzarayı engellediği gerekçesiyle evlerinin yanındaki asırlık ağacı kesen aile, ağacın devrilme yönünü yanlış hesaplayınca ağaç evin üzerine yıkıldı. Ev büyük hasar alırken aile evsiz kaldı.

Manzarayı daha net görebilmek isteyen bir aile, evlerinin yakınındaki asırlık ağacı kesmeye karar verdi. Ancak yapılan bu plansız girişim, ailenin büyük bir felaketle karşılaşmasına neden oldu.

ASIRLIK AĞAÇ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ağaç kesimi sırasında devasa gövdenin yönü doğru hesaplanamayınca, ağaç evin üzerine devrildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ev büyük hasar alırken, çatının tamamen çöktüğü ve içerideki eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıerman genç :

iyi olmuş

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ooooh,içim soğudu be Allah razı olsun doğadan

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bu yaşta ağacım olsa evi yıkar başka yerde yapardım böyle ağaç bulunmuyor nimet nimet biz ektik 5 sene oldu büyüyecek diye bekliyoruz bu ahmakta dağ gibi ağacı o hurda ev için yıkmış !

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

sobada yakın aklı başına gelsin.

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Haber YorumlarıReşat:

Şuan Bizim ülkede böyle,ama bizimkiler ormanı komple yok ediyorlar, yazın gelmesini dört gözle bekliyorlar her ne hikmetse bakıyorsun bir iki haftada bütün ormanlık alanlar alev alev,ve hep turistik kesimler

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