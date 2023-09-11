Manavgat Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni

Manavgat Belediyesi'nin her yıl düzenlediği toplu sünnet şöleni, bu yıl 200 çocuğun katıldığı bir organizasyonla gerçekleşti. Şehir turu, oyun aktiviteleri ve renkli animasyon gösterileriyle devam etti. Şükrü Sözen, çocuklara altın taktı.

Manavgat Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet şöleni, bu yıl 200 çocuğun katıldığı bir organizasyonla gerçekleşti.

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği sünnet düğününe, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, belediye meclis üyeleri, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanı İlhami Demiral, belediye meclis üyeleri, stk temsilcileri, oda başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Daha önceden Özel Side Anadolu Hastanesi, Manavgat Özel Hisar Tıp Merkezi, Manavgat Özel Eslem Hastanesi, Özel Akdeniz Hastanesi, Manavgat Yaşam Hastanesi gibi özel hastanelerde Manavgat Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 200 çocuğa, düğün günü Manavgat Belediyesi ekiplerince tüm elbiseleri özenle giydirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde hatıra fotoğrafı için bir araya gelen 200 çocuk, daha sonra Başkan Şükrü Sözen'le birlikte üstü açık arabalarla şarkılar ve marşlar eşliğinde şehir turu yaptı.

EĞLENCE BOĞAZ OTEL'DE DEVAM ETTİ

Şehir turunun ardından Boğaz Otel'e gelen çocuklar ve aileler, Manavgat Belediyesi tarafından organize edilen oyun aktiviteleri ve renkli animasyon gösterileriyle gönüllerince eğlendi. Çocukları bir an olsun yalnız bırakmayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de onlarla beraber oyunlar oynadı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek ailelerle sohbet etti.

Belediye ekipleri, şişme oyun grupları, akrobasi gösterileri, çizgi film karakterleri ve palyaçolarla günü renklendirdi. Sünnet düğünü, yerel sanatçı Özgecan Güven'in muhteşem sahnesiyle gece boyunca devam etti. Konsere katılan çocuklar ve aileler ise oyun havaları eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı.

200 ÇOCUĞA 200 ALTIN

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi'nin kullandığı imkanların halkın öz kaynakları olduğunu belirterek, çocuklara ve gençlere yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. Sözen şunları söyledi:

"Geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımızla onların hayata atılmaya başladığı bu güzel günlerde onların yanında oluyoruz. Katılım gösteren, çocuklarını bizlere emanet eden siz değerli ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, varoluşumuzun amacıdır. Onları yarınlara hazırlamak ve bu ülkenin geleceği adına sorumluluk sahibi olarak yetiştirmek bizlerin görevi ve sorumluluğudur. Sizlerin teveccühü ile 15 yılı tamamlıyorum. Bu sürede ne yaptı diyen art niyetliler var. Evet, ben ve ekibim 15 yılda hiç bir şey yapmadık. Ama çocuklara yatırım yaptık. Fiziki yatırımları, kentteki insanların hayatına dokunuş yapan yatırımların hiçbirini saymıyorum. Ama çocuklarımız için yaptığımız hizmetleri hiç kimse inkar edemez, ettirmeyiz. Onların geleceğine ve yarınlarına katkı yapmak bizim en büyük gururumuz. Hiçbir şey yapmadık, çocuklarımızın yanında olduk. Kreşlerimizle, etüt merkezlerimizle, eğitim merkezlerimizle, kız ve erkek öğrenci yurtlarımızla, sünnet düğünlerimizle, çocuklarımızın dönemsel yaz kamplarıyla birçok aktivitede gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olduk. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu sene 12'ncisini gerçekleştiriyoruz bu organizasyonumuzun. Bu 12 yılda 3 bin 500 çocuğumuzu ve ailesini yaşama dahil etmişiz. Ben ailelere teşekkür borçluyum. Çünkü bizlere itimat ettiler, bizlere güvendiler ve bu özel günü bizlerle yaşamayı arzu ettiler. Bu ailelerimizin hepsi, kendi imkanlarıyla da çocuğunu sünnet ettirebilirdi. Ama bu güzelliği bizlerle paylaşmak istediler. Manavgat Belediyesi'nin bu etkinlikte kullandığı her türlü ekonomik imkan tamamen sizlerin kendi kaynaklarıdır. Biz lütufta bulunmuyoruz. Sizin olanları sizinle paylaşmaya gayret ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Ama çocuklarımızı sizlerden daha çok seviyoruz çünkü onlar birer melek. Atatürk'ümüzün de söylediği gibi iyi yetişen, kimlikli, yetişen, bu ülke için sorumluluk alan çocuklar gerçek anlamda bizleri muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaktır. Tüm çocuklarımızla gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Allah, tüm çocuklarımızın ömrünü bahtını açık etsin."

Konuşmanın ardından Başkan Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen ve protokol üyeleri sünnet çocuklarına altın taktı.