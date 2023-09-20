Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M. M. idaresindeki 44 FP 885 plakalı hafif ticari araç yol kenarında bekleme yapan Z .Ö. yönetimindeki 44 AEV 088 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, M.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA