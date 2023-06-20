Lapseki Kiraz Festivali'nde Türk Mutfağı Yemek Yarışması Düzenlendi
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Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türk Mutfağı Yemek Yarışması'nda 3 kategoride yarışıldı. Ana yemek kategorisinde ganniş yemeği ile Mihriye Akbıyık, tatlı kategorisinde fırında sütlaç tatlısı ile Neriman Balta, hamur işi kategorisinde ise su böreği ile Filiz Yılmaz birinci oldu. Ödüller ise Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik, Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kafadar ve Lapseki SODAM Müdürü Makbule Sargın tarafından verildi.
Lapseki Belediyesince bu yıl 38'incisi düzenlenen Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlendi.
Belediye Sosyal Tesisleri'nde 3 kategoride yapılan yarışmaya 12 kişi katıldı.
Ana yemek kategorisinde birinciliği ganniş yemeği ile Mihriye Akbıyık elde ederken, tatlı kategorisinde ise fırında sütlaç tatlısı ile Neriman Balta birinci oldu. Hamur işi kategorisinde birinciliği su böreği ile Filiz Yılmaz kazandı.
Dereceye girenlere ödülleri Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik, Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kafadar ve Lapseki SODAM Müdürü Makbule Sargın tarafından verildi.