Lapseki Kiraz Festivali'nde Türk Mutfağı Yemek Yarışması Düzenlendi

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türk Mutfağı Yemek Yarışması'nda 3 kategoride yarışıldı. Ana yemek kategorisinde ganniş yemeği ile Mihriye Akbıyık, tatlı kategorisinde fırında sütlaç tatlısı ile Neriman Balta, hamur işi kategorisinde ise su böreği ile Filiz Yılmaz birinci oldu. Ödüller ise Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik, Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kafadar ve Lapseki SODAM Müdürü Makbule Sargın tarafından verildi.