KYK Öğrencileri Asansör Arızası Nedeniyle Eylem Yaptı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, Aydın'daki kız öğrenci yurdunda meydana gelen asansör arızası sırasında Zeren Ertaş'ın (22) sıkışarak hayatını kaybetmesini protesto etti. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylem süresince slogan atan öğrenciler 2 saat sonra olaysız şekilde dağıldı.

Aydın'ın Işıklı Mahallesi, Kültür Bulvarı'nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş'ın arıza yapan asansörden çıkmaya çalıştığı sırada sıkışarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin Bursa'da öğrenciler eylem yaptı. Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan KYK yurtlarının bahçesinde toplanan öğrenciler 'Ölmeye değil okumaya geldik' diye sloganlar atarak olaya tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda öğrenciler telefonlarının ışıklarını da açarak yaklaşık 2 saat boyunca eylemlerini sürdürdü. Yapılan anonsların ardından öğrenciler olaysız şekilde dağıldı.