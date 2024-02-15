Kuzey Carolina'da akvaryumda tek başına kalan vatoz hamile kaldı

Kuzey Carolina'daki bir akvaryum, erkek vatoz bulunmayan bir tankta hamile kalan bir vatozun gizemli hamileliği ile sarsıldı. Charlotte adındaki vatoz, yakında doğum yapacak ve bu durum kendi başına üremiş olabileceği veya çok olası olmayan bir eşin yardımıyla üremiş olabileceği anlamına geliyor.

Yavrular doğduğunda, personel babanın kim olduğunu veya bir babanın olup olmadığını belirlemek için DNA testi yapacak. Muhtemel bir sonuç partenogenez, bazı hayvanların kendi başlarına üreyebildikleri bir süreç. Yumurtaların döllenmeye gerek olmadan kendiliğinden gelişebilmesi ve annenin klonunu oluşturabilmesi anlamına gelir.

Charlotte'un durumu, vatozların olduğu kadar nadir görülen bir durumdur. Ancak akvaryum personeli, olayın daha da ilginç bir açıklamaya dayandığına inanıyor. Charlotte'un, aynı tankı paylaştığı bir yaşındaki köpekbalıklarından biriyle Temmuz ayının ortalarında eşleşmiş olabileceğini düşünüyorlar.

Bu durumda, vatozlarla ilgili özel bir durum olan ama genetik olarak oldukça farklı olan köpekbalıklarıyla üreme oldukça nadirdir. Yakında doğum yapacak olan Charlotte'un yavruları, DNA testleri ile incelenecek ve babanın kim olduğu veya babanın olup olmadığı belirlenecek.