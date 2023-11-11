Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada maddi hasar meydana gelirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Köprülü Kavşak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan 7 otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken 7 araçta maddi hasar oluştu. İsmi belirtilmeyen yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.