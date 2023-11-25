Kuşadası Belediyesi, kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtınada hızlı bir şekilde müdahale ederek olumsuzlukları önledi. Cadde ve sokaklar temizlendi, devrilen ağaçlar kaldırıldı.

Kuşadası Belediyesi Şiddetli Sağanak ve Fırtınada Müdahale Etti

Kuşadası Belediyesi kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtınada teyakkuza geçerek yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Cadde ve sokaklar, ekipler tarafından temizlendi. Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar alınarak yollar sürücüler için güvenli bir hale getirildi.

Kuşadası Belediyesi, kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak yağışın, günlük hayatı olumsuz etkilememesi için tüm birimleriyle seferber oldu. Sahaya inen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Acil Müdahale ekipleri, yağmur suyu hattı mazgallarında, yollarda ve yol kenarlarında biriken molozları temizledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağıştan dolayı hasar gören yol ve kaldırımları onararak tıkanan yağmur suyu hatlarını açtı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar ile kopan dalları kaldırdı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen alt ve üstyapıyı yenileme çalışmaları sayesinde sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde büyük bir olumsuzluğa yol açmadan atlatıldı.