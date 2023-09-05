Kurtardığı yılanı öperek doğaya saldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir vatandaş bahçedeki balıkçı ağına takılan yılanı kurtardıktan sonra öperek doğaya saldı.

Bir kişi Tekebaşı Mahallesi'nde kendi bahçesinde balıkçı ağına takıldığı gören yılanı takıldığı ağı keserek kurtardı. Yılanı kurtardıktan sonra bir süre onu temizleyin şahıs daha sonra yılanı bir çok kez öperek doğaya saldı. Şahsın yılanı öperek uğurlaması görenleri hayrete düşürdü.