Küre Dağları'nda 10 Yaşındaki Bozayı Görüntülendi

Küre Dağları'nda 10 Yaşındaki Bozayı Görüntülendi
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Bartın ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda 10 yaşında ve 500 kilo ağırlığında bir bozayı fotokapanla kaydedildi. Sağ kulağı olmayan ayının, milli parkın en yaşlı boz ayısı olduğu düşünülüyor.

BARTIN ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda 10 yaşında olduğu tahmin edilen, 500 kilo ağırlığında ve sağ kulağı olmayan bozayı fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ocak ayında Küre Dağları Milli Parkı'na 10 fotokapan yerleştirildi. 37 bin 753 hektarlık alana sahip milli parktaki ayıların varlığı ve mevsimlere göre davranışlarını incelemek için yapılan çalışmada, 6 ay boyunca izleme çalışması yapıldı. Kış uykusundan uyanan, 500 kilo ağırlığında ve 10 yaşında olduğu tahmin edilen bozayı fotokapana yansıdı. Sağ kulağının olmadığı görülen bozayının, milli parkın en yaşlı boz ayısı olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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