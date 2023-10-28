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Kula'da Cumhuriyetin 100. Yılı Yürüyüşü Düzenlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jeoparkta yürüyüş düzenlendi. Kaymakamlık ve Kula Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.