Kula'da Cumhuriyetin 100. Yılı Yürüyüşü Düzenlendi
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Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jeoparkta yürüyüş düzenlendi. Kaymakamlık ve Kula Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jeoparkta yürüyüş düzenlendi.
Kaymakamlık ve Kula Belediyesi tarafından düzenlenen Kula Divlit Volkanında başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla üç kilometrelik lav kalıntılarının bulunduğu bazalt kayaların bulunduğu parkurda yürüdü.
Yürüyüşe Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Yaşam