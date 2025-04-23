Küçük Zümra Topuz'un Cenaze Töreni Gerçekleştirildi

KÜÇÜK ZÜMRA TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil çarptıktan 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zümra Topuz için Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zümra'nın babası Ömer, annesi Canan ve ablası Damla Topuz ile yakınları katıldı. Cenazede Zümra'nın babası Ömer Topuz ayakta güçlükle durdu. Topuz ailesini yakınları teselli etti. Namazın ardından Zümra Topuz, İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),