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Koyun ve Kuzuların Dış Parazite Karşı Makine ile İlaçlanması İlginç Görüntüler Oluşturdu

Koyun ve Kuzuların Dış Parazite Karşı Makine ile İlaçlanması İlginç Görüntüler Oluşturdu

Yaşam Haberleri

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren işletmede koyunlarda dış parazit mücadelesi çerçevesinde mobil yıkama ünitesi ile paraziter ilaçlama uygulaması yapıldı. Sevimlilikleri ile dikkat çeken koyunların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede büyük beğeni topladı.

Koyun ve kuzuların dış parazite karşı makine ile ilaçlanmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Sevimlilikleri ile dikkat çeken koyunların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren işletmede koyunlarda dış parazit mücadelesi çerçevesinde mobil yıkama ünitesi ile paraziter ilaçlama uygulaması yapıldı. Görevliler tarafından videoya alınan ilaçlama anı ise ilginç görüntüler oluşturdu. Makinenin içerisinde giren koyu ve kuzuların ilaçlama yapıldıktan sonra kaçıştıkları anlardaki sevimlilikleri ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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