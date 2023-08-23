Köyde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş makinesinin de destek verdiği yangında kimse yaralanmazken iki evde yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.