Körfez ilçesindeki okulun bahçesinde istinat duvarı çöktü

Körfez ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Fahri Korutürk İlköğretim Okulu'nun bahçesini çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Okul yöneticileri belediye ekiplerinden yardım istedi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında ilkokulun bahçesini çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

Körfez ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı üzerinde bulunan Fahri Korutürk İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Sabah okula gittiklerinde 7 metre yüksekliğindeki duvarın yıkıldığını gören okul yöneticileri, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okula giderek yıkılan istinat duvarının kaldırılması için çalışma başlattı. Elektrik dağıtım firması personeli de duvarın yanındaki zarar gören elektrik kablolarını onardı.