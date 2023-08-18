Körfez Belediyesi Elektrik Trafolarını Milli Savunma Sanayi Ürünleriyle Süsledi

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde güzelleştirme çalışmaları kapsamında elektrik trafolarını yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle süsledi. Türk Bayrağı ve yerli ürünlerin çizimleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

İlçe genelinde güzelleştirme çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi, elektrik trafolarını da yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle süsledi.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde duvarlara yazılan çirkin yazıların temizlenmesinin yanı sıra, dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye için savunma sanayinde önemi büyük alan ürünler, resim atölyesi personelleri tarafından duvarlara çizildi. Türk Bayrağı'nın yanı sıra; yerli ve milli ürünlerden Atak2, Hürkuş, Bayraktar ve Tusaş Kaan'ın çizimi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. - KOCAELİ