KADIKÖY D-100'de yola atlayan köpeğe çarpan sürücü otomobilde sıkıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Harem istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECZ 006 plakalı Didem Elif Baş yönetimindeki otomobil, Harem istikametinde ilerlerken aniden yola atlayan köpeğe çarptı. Çarpma şiddetiyle köpek kaza yerinde ölürken sürücü otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Baş, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası ölen köpek belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)