Konya'da 'Süper Mavi Ay' görsel şölen oluşturdu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Süper Mavi Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu manzara Konya'dan görüntülendi. Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan 'Mavi Ay' kendisini bir kez daha gösterdi. Bu yıl 13. kez gerçekleşecek olan Dolunay Ağustos ayında ikinci kez ortaya çıktı ve Konya semaları süper mavi Dolunay'a tanıklık etti. 2023'teki Süper Ay'ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.