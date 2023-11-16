Konya'da Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerini taşıyan hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 4 görevli yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi İslik Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Sosyal Hizmet Merkezinden İslik Mahallesine görevli olarak giden S.K. idaresindeki 06 DJU 791 plakalı hizmet aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan görevliler N.Ö., B.K. ve E.G. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza haberinin ardından Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kenan Çelebi hastaneye gelerek yetkililerinden bilgi aldı. Yaralılardan durumu ağır olan B.K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA