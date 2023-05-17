Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Mert Yusuf Baştuğ ve arkadaşı Hüseyin Talha Akçay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Mert Yusuf Baştuğ (16) ile arkasında oturan arkadaşı öğrenci Hüseyin Talha Akçay (17), yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp gelen Baştuğ'un babası Hasan Hüseyin Baştuğ ise oğlunun cansız bedeninin yanına oturup bekledi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Halkapınar yolu üzerinde meydana geldi. Sabri Ezel yönetimindeki 42 GAD 87 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Mert Yusuf Baştuğ'un kullandığı 42 EJN 59 plakalı motosiklette çarpıştı. Kazada midibüsün altında kalan motosikletin sürücüsü Baştuğ, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Hüseyin Talha Akçay da yaralandı. Yaralı Akçay, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan midibüs sürücüsü Ezel de gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.