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Konya'da 4 Katlı Binanın Terasında Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Konya'da 4 Katlı Binanın Terasında Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Yaşam Haberleri

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın terasında dengesini kaybeden Sema Güleser Tosun ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı binanın terasında düşen Sema Güleser Tosun (19), ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın terasında etrafı seyreden Sema Güleser Tosun, iddiaya göre dengesini kaybedip, zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Yaşam

Seydişehir Yaşam Haberler

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