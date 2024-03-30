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Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an! Yeni gelinin Pembe Hanım'a verdiği ayar herkesin dilinde

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2 sezondur ekranın en çok konuşulan işleri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti şimdi de yeni gelin Görkem ile kayınvalide Pembe arasındaki gerilime sahne oluyor.

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Ünal ailesinin evindeki ilk sabahına uyanan Görkem, Pembe'nin "Şimdi Mustafa abin gelir, o sana mahrem biliyorsun. Hadi git örtün de gel" uyarısına sert bir karşılık verdi. Görkem'in "Ben normalde açığım zaten. Annemlerin yanında göstermelik kapanıyorum" sözlerini duyan Pembe büyük şaşkınlık yaşadı; ancak yeni gelin asıl darbeyi devamındaki sözleriyle vurdu.

"KÖPRÜ GEÇİLDİ PEMBE HANIM"

Kendisini Fatih'in eski eşi Doğa ile karşılaştıran Görkem, kayınvalidesine "Bakın ben Doğa değilim, bana kızım kızım diye konuşup arkamdan kuyumu kazmaya çalışırsanız dünyayı size dar ederim. Köprü geçildi Pembe Hanım, istediğime istediğimi söylerim. Kimse de bana karışamaz" sözleriyle yüklendi.

Dizinin takipçileri, yeni bölümde ikili arasında neler yaşanacağını merakla bekliyor.

Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an! Yeni gelinin Pembe Hanım'a verdiği ayar herkesin dilinde

Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an! Yeni gelinin Pembe Hanım'a verdiği ayar herkesin dilinde

Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an! Yeni gelinin Pembe Hanım'a verdiği ayar herkesin dilinde

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Kızılcık Şerbeti Magazin Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Sedat Akkan:

gördünmü anyayı kpnyayı giden geleni aratır o yüzden karışmicaksın yoksa çekersin böyle ????????????

6
1
yanıtYanıtla
Erkan ŞENER:

Gelen gideni aratır olmasın o?

yanıt6
yanıt1
Export 86:

Çok takılma bunlara hepsi senaryo

yanıt5
yanıt1
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