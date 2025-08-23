Kısırkaya Plajı'nda Mahsur Kalan Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize giren Cemil Cil, dalgaların arasında mahsur kalmasının ardından hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kısırkaya Plajı'nda yaşandı. Denize giren Cemil Cil, bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, Cemil Cil'e müdahale ederek denizden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Cemil Cil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

