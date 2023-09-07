Kırklareli'nde sel felaketinde kayıp kişi aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yaşanan sel felaketinin 3. gününde kayıp olan Ahmet Baki Şimşek'in bulunması için arama kurtarma ekipleri ve askerler çalışmalarını sürdürüyor.

Selin üçüncü gününde kayıp 1 kişi aranıyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yaşanan selin 3. gününde kayıp 1 kişi aranıyor. Kayıp şahsın bulunması için arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda askerde sahada arama faaliyetlerine katıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada bölgesinde yaşanan sel felaketinin 3. gününde de aramalar sürüyor. Şuan kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 1 kişi ise halen bulunamadı. Askeri birlikler, AFAD, polis, jandarma, UMKE ve çeşitli kurtarma ekipleri, arama köpeklerinin desteğiyle kayıp Ahmet Baki Şimşek aranıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Baki Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etmişti.