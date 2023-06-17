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Kırklareli Huzurevinde Babalar Günü Kutlaması

Kırklareli Huzurevinde Babalar Günü Kutlaması

Yaşam Haberleri

Kırklareli Huzurevi Müdürlüğünde hayatını idame ettiren babaların günleri, pasta kesilerek kutlandı. Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 18 Haziran Babalar Günü münasebetiyle huzurevinde program düzenlendi.

Kırklareli Huzurevi Müdürlüğünde hayatını idame ettiren babaların günleri, pasta kesilerek kutlandı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 18 Haziran Babalar Günü münasebetiyle huzurevinde program düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, huzurevinde kalan yaşlılarla birlikte pasta kesti.

Huzurevi sakinlerinin tek tek babalar günlerini kutlayan İl Müdürü Faruk Uysal, "Düzenlenen etkinlikle, Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Kırklareli Huzurevi Müdürlüğünden hizmet alman değerli büyüklerimizin babalar gününü kutladık" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Babalar Günü Kırklareli Yaşam Haberler

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