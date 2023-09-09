Kırıkkale'de kamyonet yangını

Kırıkkale'de seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale- Konya kara yolu üzerindeki Karaahmetli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 GR 216 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, kamyoneti tamamen kapladı. Araç sürücüsünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tamamen yanan kamyonette ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kamyonet, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE