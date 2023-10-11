Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler ve bulvarların bakımı ve onarımı yapılırken, sulama işlemleri de aralıksız devam ediyor. Park ve bahçe ekipleri, çim biçme, ağaç budama, bakım onarımı ve sulama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Mesire ve piknik alanlarının yoğun kullanımıyla birlikte belediye çalışanları da yoğunlaştı.

Kilis'teki Park ve Bahçelerin Bakımı ve Sulama İşlemleri Devam Ediyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler bulvarların bakımı onarımı yapılırken, sulama işlemleri de aralıksız devam ediyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarımı ve sulama çalışmaları hız kesmeden deva ediyor. Refüj ve bulvarlar ile parklar gece gündüz çimler ile ağaçlar sulanıyor. Ekipler, Mesire ve piknik alanlarının vatandaşların yoğun şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte belediye çalışanlarını yoğunlaştırdı. - KİLİS