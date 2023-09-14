Kilis'te Kaybolan 24 Küçükbaş Hayvandan 15'i Bulundu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan Emine Yaycıoğlu'nun 24 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu 15 hayvan bulunurken, diğer 9 hayvanın kurtlar tarafından telef olduğu belirlendi.

Kilis'te kaybolan 24 küçükbaş hayvandan 15'i jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Diğer 9 hayvanın ise kurtların saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Kızılkent Köyü'nde yaşayan Emine Yaycıoğlu'nun 24 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. Yaycıoğlu'nun hayvanlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlardan 15'i bulunurken, 9'unun kurtlar tarafından parçalandığı belirlendi.

Hayvanlar, sahibine eksiksiz teslim edildi. - KİLİS