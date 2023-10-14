Kıbrıs gazisi Bircan Zorluoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bircan Zorluoğlu, askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşınarak mahalle mezarlığına defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve birçok yetkili katıldı.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bircan Zorluoğlu toprağa verildi.
Oltan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zorluoğlu Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.
Mahalle mezarlığına defnedilen Zorluoğlu için düzenlenen törene ailesi ve yakınları ile Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Belediye Başkanı Mustafa Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Demir, AK Parti Ayaş İlçe Başkanı Sakin Gökmen, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.