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Kıbrıs gazisi Bircan Zorluoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bircan Zorluoğlu, askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşınarak mahalle mezarlığına defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve birçok yetkili katıldı.