Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti
Güncelleme:
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti
Bir usta, kendi yaptığı balkon koruma filesinin sağlamlığını test etmek için, fileye doğru atladı. Metrelerce yükseklikte hayatını tehlikeye atan adamın korku dolu anları kameraya yansıdı.

Bir usta, kendi imalatı olan balkon koruma filesinin dayanıklılığını sıra dışı bir yöntemle test etti.

FİLENİN SAĞLAMLIĞINI ATLAYARAK TEST ETTİ

Metrelerce yükseklikte bulunan bir dairenin balkonundan, yeni monte ettiği güvenlik filesine doğru atlayan usta, izleyenleri dehşete düşürdü. Bu tehlikeli atlayışla, filesinin ne kadar sağlam olduğunu ispatlamayı hedefledi.

Korku dolu anların saniye saniye kameraya yansıdığı görüntülerde, atlayan adamın filesinin üzerine düşerek asılı kaldığı görüldü. Ustanın hayatını riske attığı bu test, filesinin esnekliği ve sağlamlığı sayesinde herhangi bir yaralanma olmadan sonuçlandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Marko Apostolidis:

aynı fileyi trde bir binaya monte etsin ve tekrar denesin... ben trdeki duvarlara/binalara hiç güvenmiyorum...

