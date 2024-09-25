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Kayseri namaz vakitleri! 25 Eylül Çarşamba Kayseri namaz saatleri

Kayseri namaz vakitleri! 25 Eylül Çarşamba Kayseri namaz saatleri
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25 Eylül Çarşamba gününe ait Kayseri namaz vakitleri açıklandı. Müslümanların beş vakit namazlarını kılabilmesi için belirlenen saati öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyorlar.

25 Eylül Çarşamba gününe ait Kayseri namaz vakitleri araştırılıyor. Müslüman vatandaşlar, beş vakit namazlarını kılmak için belirlenen saatleri öğrenmek amacıyla internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Namaz vakitleri, İslam inancına göre büyük bir önem taşır ve günlük ibadetlerin doğru vakitte yapılması esastır. Namaz vakitleri, şehrin konumuna ve mevsime göre değişiklik gösterdiği için Kayseri'de yaşayan vatandaşlar da güncel namaz saatlerini öğrenmek ve ibadetlerini vakitlice yerine getirmek için araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, 25 Eylül Çarşamba Kayseri namaz saatleri!

KAYSERİ 25 EYLÜL NAMAZ SAATLERİ

25 Eylül Çarşamba Kayseri namaz vakitleri şu şekilde;

Kayseri namaz vakitleri! 25 Eylül Çarşamba Kayseri namaz saatleri

KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ

25 Eylül 2024 Çarşamba

İmsak 05:00

Güneş 06:22

Öğle 12:35

İkindi 15:58

Akşam 18:38

Yatsı 19:54

26 Eylül 2024 Perşembe

İmsak 05:01

Güneş 06:22

Öğle 12:34

İkindi 15:57

Akşam 18:36

Yatsı 19:53

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Yaşam

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