Kayseri-Malatya yolunda otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Kazada hayatını kaybeden Enver Külük ve Salih Bozkurt'un cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaralıların durumu ise açıklandı.

Kayseri- Malatya yolunda otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Enver Külük (32) ve Salih Bozkurt'un (24) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Salih Bozkurt'un cenazesi memleketi Çorum'a, Enver Külük'ün ise Adıyaman'a götürüldü. Külük ve Bozkurt'un, Adıyaman'dan Ankara'ya otomobillerini tamir ettirmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan yolcu otobüsündeki 20 yaralıdan 16'sının taburcu edildiği, 4'ünün ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Otobüs şoförü O.G.'nin ise hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. (DHA)