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Kayseri'de Yabani Ot Toplamaya Çıkan Kadın Kayboldu

Kayseri'de Yabani Ot Toplamaya Çıkan Kadın Kayboldu

Yaşam Haberleri

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yabani ot toplarken arazide kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı. Menşure Dumlu (75), yabani ot toplamak için evinden çıkıp, Cumhuriyet Mahallesi Sıtmapınarı mevkisine gitti. Dumlu'nun eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yabani ot toplarken arazide kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Menşure Dumlu (75), yabani ot toplamak için evinden çıkıp, Cumhuriyet Mahallesi Sıtmapınarı mevkisine gitti.

Dumlu'nun eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi.

Jandarma ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Davut Bozukluhan - Yaşam

Cumhuriyet Mahallesi Jandarma Felahiye Kayseri Yaşam Haberler

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