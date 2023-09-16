Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Uluçay'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrekani Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın diğer evrelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında

2 katlı ahşap ev, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evin boş olduğu öğrenildi. - KASTAMONU