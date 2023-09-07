Kars merkez Ağadeve köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Kars'ta ot yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay Kars merkez Ağadeve köyünde meydana geldi. Bir vatandaşa ait otların yandığını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede Ağadeve köyüne gelen itfaiye ekipleri, ot yangına müdahale etti. İtfaiye kiplerince kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı söndürülen ot yangınında soğutma çalışması da yaptı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor. - KARS