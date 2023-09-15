Kars'ta bir binanın asansör boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

Kars merkez Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansör boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni çöplerin yanması olduğu belirtildi. Yangın sırasında asansör boşluğunda bulunan güvercin yavruları da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.