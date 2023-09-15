Kars'ta bir binanın asansör boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
Kars merkez Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansör boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni çöplerin yanması olduğu belirtildi. Yangın sırasında asansör boşluğunda bulunan güvercin yavruları da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kars'ta bir binanın asansör boşluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay Kars merkez Yenişehir Mahallesi Lale Kent Sitesinde meydana geldi. Binanın çatısından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Lale Kent Sitesi'ne gelen itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle binanın çatısına çıktı. İtfaiye ekiplerinin asansör boşluğunda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede sündürdü.
Yangına asansör boşluğun yanan çöplerin neden olduğu öğrenildi.
Öte yandan asansör boşluğunda yuva yapan güvercinin yavruları da dumandan zehirlenmekten son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - KARS