Apartta ölü bulunan adamın katili en yakını çıktı: Acı çektiği için öldürdüm
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Antalya'da bir apartta konaklayan 57 yaşındaki Hüseyin Butur ölü bulundu. Gözaltına alınan Ömer Butur, sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin acı çektiğini, bu nedenle yastıkla boğduğunu itiraf etti.
Kemer ilçesinde bir apartta konaklayan Hüseyin Butur, 16 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında apart çalışanlarınca hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Butur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, Hüseyin Butur'un ağabeyi Ömer Butur'u gözaltına aldı.
ACISINI DİNDİRMEK İÇİN YASTIKLA BOĞMUŞ
İfadesi alınan Butur, kardeşinin sağlık sorunları olduğunu, acısını dindirmek için yastıkla boğduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Ömer Butur, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Yaşam