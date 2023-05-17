Apartta ölü bulunan adamın katili en yakını çıktı: Acı çektiği için öldürdüm

Antalya'da bir apartta konaklayan 57 yaşındaki Hüseyin Butur ölü bulundu. Gözaltına alınan Ömer Butur, sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin acı çektiğini, bu nedenle yastıkla boğduğunu itiraf etti.