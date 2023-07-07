Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçeleri'nde gazetecilerle buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçeleri'nde Konyalı gazetecilerle bir araya geldi ve belediyenin son yatırımları hakkında bilgi verdi. Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi'nin her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü belirtti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1 Temmuz'da ziyarete açılan Karatay Lavanta Bahçeleri'nde Konyalı gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Kılca, basın mensuplarına Karatay Lavanta Bahçeleri ve Mevlana Gül Bahçesi'nin yanı sıra belediyenin hayata geçirdiği son yatırımlar, yeni projeler hakkında bilgi verdi.

2019'da Konya'ya kazandırdıkları Karatay Lavanta Bahçesi'nin her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü, bahçeye sadece Konyalılar değil, Konya dışından da birçok misafirin geldiğini aktaran Kılca, "Karatay'ımızın Hz. Mevlana merkezli turizm potansiyelini, gül güzelliği ve lavanta kokusuyla taçlandırıyoruz" dedi.

Kılca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihi Konya'nın merkezi olan Karatay'ımız her geçen gün güzelleşiyor. 63 yeni sosyal tesis kazandırdık. Gençlik Merkezi, Nikah Salonu, Engelsiz Yaşam Merkezi, Hoş Kubbe Kütüphanemiz gibi, sağlık ocaklarımız var. Özellikle merkeze yakın bölgelerde ulaşımı kolay olan yerlerde bu yatırımlara özen gösterdik. Merkeze uzak mahallelerimizde 19 sosyal tesisimiz var."

Başkan Kılca, basın buluşmasında gazetecilerin Karatay Lavanta Bahçeleri, Karatay Mevlana Gül Bahçesi ile belediyenin daha birçok yatırımı konusundaki sorularını da cevapladı. Kılca ve gazeteciler, programın ardından Karatay Lavanta Bahçeleri ve Karatay Mevlana Gül Bahçesi'ni gezerek her iki proje hakkında bilgi aldı.