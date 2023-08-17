Karabük'te evde vantilatör tamir ederken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan bir evde vantilatör tamir etmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayı fark eden ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi ve cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te evde vantilatör tamir ederken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Aydınlıkevler Mahallesi 51. Cadde'de bulunan müstakil bir evde ailesiyle yaşayan Ekrem Metin Erol (15), arızalı olan vantilatörü tamir etmeye çalıştı. Bu sırada Erol, elektrik akımına kapıldı.
Durumu fark eden ailesi, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.
Erol'un cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.