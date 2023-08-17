Karabük'te evde vantilatör tamir ederken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan bir evde vantilatör tamir etmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayı fark eden ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi ve cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.