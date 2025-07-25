Kamyon Kasasında Yüzme Keyfi

Kamyon Kasasında Yüzme Keyfi
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Hızır Sofuoğlu, deniz gitmek isteyen çocuklar için kamyon kasasını havuza dönüştürdü. Brandayla kaplanan kamyonun içerisine doldurulan suyla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Hızır Sofuoğlu, denize gitmek isteyen çocukları için kamyonun kasasını brandayla su geçirmez hale getirerek havuza dönüştürdü. Çocuklar, kamyon kasasında yüzerek doyasıya eğlendi.

İlçeye bağlı Tunca beldesinde sıcaktan bunalıp, denize gitmek isteyen çocuklar için harekete geçen Hızır Sofuoğlu, 5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğindeki kamyon kasasını brandayla kapladı. Sofuoğlu, kamyon kasasının içerisine 7 ton su doldurarak havuza dönüştürdü. Sofuoğlu'nun kendi ve köyünden topladığı çocuklar, 1 metre derinliğindeki havuza atlayıp, yüzerek serinledi. Çocukların kamyon kasasındaki havuz keyfini kayıt altına alan Sofuoğlu, görüntüleri paylaştığı sosyal medyada ilgi topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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