Kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde kamp yapan vatandaşlar, yanlarına kadar gelen ayıyı bekliyor. Bir vatandaş tarafından tavada uzatılan yemeği yiyen ayı adeta vadinin maskotu haline geldi. Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Birçok yaban hayvanının barındıran ilde, yaban hayvanları da farklı hallerde vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki piknik alanına gelmeyi alışkanlık haline getiren bozayı, kamp kuran ve piknik yapan vatandaşlar tarafından besleniyor. Vadideki alanda kamp yapan Doğa aktivisti Eren Türker, yanına kadar gelen ayıya tavada yemek verdi. Kendisine uzatılan reddetmeyen ayının o anları Türker tarafından kayıt altına alındı.